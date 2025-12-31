Demirovic: "Dzeko è il mio supereroe, giocare con lui è fantastico"

L'attaccante dello Stoccarda e giocatore della nazionale bosniaca, Ermedin Demirović, continua ad avere come punto di riferimento Edin Dzeko, nonostante con la Fiorentina non stia di certo passando un'annata straordinaria, anzi.

Come un supereroe

“È il mio idolo - ha confessato Demirovic - Da bambino era un supereroe e per me e lo è ancora. Giocare nella stessa squadra con lui è fantastico. Farò del mio meglio per aiutarlo ad arrivare ai Mondiali e perché Edin possa salutare la nazionale nel modo migliore”.

C'è la Bosnia sulla strada dell'Italia?

A fine marzo la Bosnia sarà impegnata a giocare la prima partita dei play off per le qualificazioni ai Mondiali contro il Galles. La vincente di questa sfida dovrà poi vedersela con la vincente di Italia-Irlanda del Nord.