Inzaghi orfano del suo portiere titolare per la trasferta a Firenze. Ma la Salernitana punta a recuperare il top in attacco: la situazione

La Salernitana, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria del campionato contro la Lazio, si prepara a sfidare la Fiorentina. Per la trasferta al ‘Franchi’, mister Filippo Inzaghi dovrà rinunciare all'infortunato Guillermo Ochoa, già fuori dal campo e che recupererà solo (e forse) entro metà dicembre.

Intanto, però, migliora la situazione in attacco. Come riportato da Tuttosalernitana.com, si punta a recuperare Boulaye Dia per la gara di Firenze. Il top in attacco dei granata, nonché obiettivo di mercato viola, dovrebbe quantomeno rientrare nella lista dei convocati. Inzaghi tenterà di portarsi dietro anche Tchaouna, ma la sua situazione è più complicata e da monitorare giorno per giorno.