L'allenatore dell'Atalanta ed ex Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa, presentandosi ufficialmente come tecnico nerazzurro: “Sono molto felice di essere qui all’Atalanta. È una grande società e faremo di tutto per portarla in alto. Ringrazio la famiglia Percassi, Pagliuca e D’Amico per la grande opportunità che mi hanno dato”.

“Abbiamo poco tempo, ma dobbiamo ottenere risultati”

“Ho battuto molto sull’intensità e sul DNA che ha l'Atalanta, ho cercato di far ritrovare un po’ di quell’identità fatta di sacrificio e grinta. Questo club è sempre stato contraddistinto da certe caratteristiche. Abbiamo poco tempo per lavorare, ma dobbiamo ottenere il massimo possibile. Ho trovato un gruppo con grandi valori tecnici e umani, sono molto felice di questo”.

“Ho avuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta”

“Ho avuto modo di studiare tanto in questi mesi, anche per crescere personalmente. Ho avuto tante chiamate, ma ho sempre aspettato l’Atalanta: ci ho messo poco a dire di sì, anche perché abbiamo gli stessi obiettivi. Juric? Ho un grande rapporto con lui, fin dal tempo in cui eravamo entrambi calciatori. Dal punto di vista fisico ha fatto un buon lavoro. Il gruppo è sano e forte, mi lascia tranquillo”.