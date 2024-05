Corriere dello Sport: Il triplete della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio è presente questo titolone sulla Fiorentina: "Triplete viola". E ancora: "Atene, Franchi e Park la città si fa in tre con 41 mila tifosi".

Pagina 28

Viene ripreso e ampliato il tema della prima: "Firenze si fa in tre". Sottotitolo: "Si mobilita la città per la finale di Conference: in 9.000 ad Atene, in 30.000 al Franchi e 2.000 al Viola Park davanti ai maxischermi". In taglio basso: "Atene blindata: zona rossa in un raggio di due chilometri".

Pagina 29

Qui troviamo delle dichiarazioni: "Ranieri: "La spinta dei nostri tifosi c’è sempre stata, anche fuori casa Sappiamo tutto dell’Olympiacos". E anche: "Amrabat: "Vorrei restare allo United".