Fiorentina a sorpresa su un terzino destro ghanese che gioca in Premier League: si cerca il vice Dodô

La Fiorentina è ancora alla ricerca di un vice Dodô, con Fortini che potrebbe essere ceduto in questi ultimi giorni di mercato.

Il nome per il vice Dodô

Come riporta Alfredo Pedullà, la società viola sarebbe a sorpresa su Tariq Lamptey, terzino destro ghanese classe 2000 di proprietà del Brighton.

Nato nel Chelsea

Sul giocatore ci sono altri due club, ma i viola spingono forte per fare di Lamptey il vice Dodo. Cresciuto nel Chelsea, è dal 2020 tra le fila del Brighton. Attualmente è fuori per un infortunio alla caviglia.

Contratto e Coppa d'Africa

Un affare fattibile, visto che il suo contratto con il Brighton scade la prossima estate dopo essere stato prolungato appena qualche di un anno solo due mesi fa. Il giocatore avrà la Coppa d'Africa a gennaio.