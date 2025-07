Via libera della Fiorentina per Cerofolini: pronta una nuova avventura in Serie B per l’ex portiere viola, firmerà un triennale

Manca solo l’ufficialità ma l’ex portiere viola Michele Cerofolini sarà il nuovo portiere del Bari. Un affare concretizzato abbastanza in fretta, con l’ormai ex Frosinone che difenderà la porta dei biancorossi nella stagione imminente. Tra ieri e oggi le visite mediche in città, poi la firma.

La Fiorentina si era tenuta il diritto di riacquisto

Il classe ’99 aretino ha lasciato la Fiorentina nell’estate del 2023, con la società gigliata che al momento della cessione del portiere al Frosinone si era garantita il diritto di riacquisto a partire da quest’estate.

Pronto un contratto triennale

Cerofolini sarebbe potuto essere un'opzione utile in quanto cresciuto nelle giovanili viola, come pedina per le liste, ma la Fiorentina non ha scelto di riportarlo in viola. Ora il portiere toscano è pronto ad iniziare ora una nuova avventura in Puglia e firmerà un contratto di 3 anni con la società di De Laurentiis junior.