Kean: "Possiamo cambiare la classifica, faremo grandi risultati. Segno importante che i tifosi non ci abbiano contestato"

Primo gol in campionato per il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, che ha detto: “Liberazione per il gol segnato? Assolutamente no, gli attaccanti quando non segnano si buttano giù facilmente, ma io non sono così e poi ho dei compagni meravigliosi, che mi hanno sempre supportato”.

Sulla classifica della squadra: “Non può andare sempre come vuoi tu, ma da questa situazione usciremo, perché siamo un ottimo gruppo, un'ottima squadra e già oggi abbiamo fatto passi in avanti. Possiamo uscirne solo con il lavoro. Da solo o con un'altra punta? Mi trovo bene con tutte le soluzioni, io mi adatto a tutto e comunque quando sono da solo diventa impegnativo attaccare gli spazi, ma l'ho sempre fatto e non ho problemi”.

Poi ha aggiunto: “Io penso solo a dare una mano alla squadra, se mi capitano le occasioni cerco di sfruttarle a meglio. Ripetere quanto fatto l'anno scorso dipende da me e dai miei compagni. La classifica si può sempre cambiare, dipende da quello che mettiamo in campo e faremo grandi risultati. Sono veramente ottimista da questo punto di vista”.

Niente contestazione alla squadra alla fine: “Un segno importante, abbiamo una città che ci tiene molto a noi e alla maglia so che possiamo fare grandi cose, ci vuole solo pazienza e aspettare altri risultati”.