Ogni atalantino si mangia Piccoli tra due fette di pane, alla ricerca di una traccia di Dodô
Piede legnoso, coss indecoroso, ma la palla va a infilarsi proprio all’incrocio dei pali, fra la meraviglia anche del suo autore. Colpo di testa di Kean e la palla sbuccia il palo. Ci si mette anche la sfortuna a punire una Fiorentina mai brillante, ma neanche disastrosa come in altre occasioni.
Le conferme
Tuttavia il risultato del campo è impietoso. La solita prestazione della squadra conferma che:
- Non c’era animosità verso Pioli: mosci con lui, mosci senza di lui.
- Non c’era animosità verso Palladino: altrimenti oggi avrebbero fatto faville, invece…
- Ha ragione Dzeko: la Fiorentina fa c…..e.
Voti e giudizi
Dodo: 4 Nessuna traccia delle sue proverbiali accelerate improvvise. Qualche cross… sbagliato.
Sohm: 4 Non punge, non contrasta, osserva, stupito, De Ketelaere che impegna di testa De Gea (poi Lookman segna).
Piccoli – 4 – Occasione gol dopo pochi minuti: anziché sparare una cannonata che butti dentra palla e portiere o alzare una minicolombella a scavalcarlo, sceglie un tocco morbido che Carnesecchi devia. Dice che abbia un gran fisico, ma ogni atalantino col quale viene a contatto, se lo mangia tra due fette di pane.
