Per la Fiorentina torna di moda l'ipotesi Dia, ma la strada percorribile è una sola... e coinvolge Nzola. La situazione

Torna di moda l'ipotesi Dia per la Fiorentina. Stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra il club viola e la Salernitana.

Scambio di prestiti

La strada percorribile è una sola, ovvero lo scambio di prestiti tra Dia e Nzola. Le società potrebbero concordare su questa operazione, che però chiaramente deve soddisfare anche i giocatori. E, al momento, Nzola non sarebbe convinto di giocare sei mesi in prestito.

Nzola vuole restare

L'ex Spezia, come dimostrato anche rifiutando la convocazione in Coppa d'Africa, vuole rimanere alla Fiorentina. La sua volontà è quella di dimostrare di non essere il giocatore che abbiamo visto finora, provando a convincere i tifosi e Italiano nei prossimi mesi. Da capire se la società glielo permetterà, o se proverà a convincerlo a cambiare aria per un po' prendendo in cambio Dia.