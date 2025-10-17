L'ex difensore dell'Inter e opinionista per Sky Sport Beppe Bergomi ha parlato a TMW del momento che sta attraversando la Fiorentina: “Difficile da fuori capire cosa stia succedendo all'interno del gruppo. Guardando le prestazioni faccio fatica a comprendere i motivi di tali difficoltà, ma voglio fidarmi di Pioli. L'importante è che ci siano idee chiare e vengano fatti gli accorgimenti necessari, ma senza stravolgere nulla. E poi serve che i singoli comincino a fare la differenza, ma vanno messi nelle condizioni di esaltarne le caratteristiche”.

“Fagioli deve ritrovare la gioia”

Poi ha aggiunto: “Se la Fiorentina ritrova sé stessa può ancora rientrare in corsa per l'Europa. E' una squadra con dei valori ma non deve perdere terreno, perché davanti stanno andando forte. Serve fare risultato per rilanciarsi, le prossime tre partite possono essere un'occasione. Fagioli? Capita in una carriera di attraversare momenti difficili: devi essere bravo ad andare oltre. Io quando succedeva rallentavo, giocavo semplice, e poi le cose venivano piano piano. Questo ragazzo deve ritrovare in primis la gioia di stare con i compagni e allenarsi”.