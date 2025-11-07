Orsi: "Vogliamo spingerci più avanti possibile, ci stiamo amalgamando sempre di più. Nazionale? Io penso a fare bene qua"

Benedetta Orsi, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, dopo la gara vinta dalle viola per 5-2 contro la Roma.

“Vogliamo spingerci più avanti possibile”

Orsi ha commentato: “Questa Fiorentina vuole sempre spingersi più in là possibile, cerchiamo di lavorare giorno dopo giorno per crescere e affrontare queste avversarie con meno timore e più consapevolezza”.

"Abbiamo raggiunto la consapevolezza nel gruppo"

E ha aggiunto: "Contro la Roma abbiamo fatto la nostra figura, ma eravamo abbastanza sicure delle capacità che abbiamo all'interno del gruppo. Settimana dopo settimana ci stiamo amalgamando sempre di più e penso la consapevolezza, che all'inizio in un gruppo nuovo può mancare ma poi si trova, ed è fondamentale. Nazionale? Io penso a fare bene qua, mi sto divertendo tanto qua, la Nazionale è poi una conseguenza":