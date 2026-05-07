Rosenthal: "Persino Solomon è migliore di chi c'è ora al Tottenham"

Ronny Rosenthal è stata una delle stelle più brillanti del calcio israeliano. La sua rapidità in attacco e la capacità di trovare la rete anche in situazioni difficili lo hanno portato a giocare in grandi squadre come Liverpool e Tottenham.

“Persino Solomon…”

E a proposito di quest'ultima squadra, è da lì che la Fiorentina ha pescato il connazionale di Rosenthal, Manor Solomon, sul quale ha detto: “Il Tottenham ha bisogno di esterni o di giocatori con una velocità incredibile. Persino Solomon è migliore di quelli che ci sono ora in squadra”.

Una situazione incredibile

Il Tottenham sta vivendo una stagione travagliata ed è in lotta con il West Ham per evitare quella che sarebbe una clamorosa retrocessione in Championship. Il tutto l'anno dopo aver vinto l'Europa League e aver vissuto serate importanti in Champions League.