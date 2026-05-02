Una soluzione sorprendente per la permanenza di Solomon? Non è di certo da escludere…

Prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. Con questa formula Manor Solomon si è trasferito alla Fiorentina lo scorso inverno, dal Villarreal, via Tottenham (che detiene ancora la proprietà del suo cartellino).

No riscatto a quella cifra

Il problema di fondo che si interpone tra il giocatore e la sua permanenza a Firenze anche nella prossima stagione è rappresentato proprio da quella cifra che, ora come ora, all’interno del club viola nessuno ha voglia di spendere.

La soluzione alternativa

E allora come può rimanere ancora l’attaccante israeliano? La soluzione sorprendente è rappresentata dal rinnovo del prestito anche per la prossima stagione. Un’ipotesi questa che trova riscontri in ambienti inglesi, vicini al Tottenham che, tra le altre cose, sta passando un momento davvero difficile perché sta cercando di evitare quella che sarebbe una clamorosa retrocessione in Championship.