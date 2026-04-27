Ripa: "Non è logica la gestione di Solomon fatta da Vanoli. Il suo discorso sui giovani si scontra con la linea della Fiorentina"

Alcune critiche sulle scelte fatte dall'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, per il match contro il Sassuolo, arrivano dall'ex difensore e team manager viola, Roberto Ripa, intervenuto su Lady Radio.

“Non trovo logico mantenere in campo Solomon per tutta la partita - ha detto Ripa - che tra l'altro viene da un infortunio. Poi, ti mancano tutte le punte e tu non metti dentro per niente Braschi, che era l’unico centravanti di ruolo che avevi a disposizione”.

Ripa ha anche detto: “Vanoli in sostanza l’aveva già annunciato di non puntare sui ragazzi, quando aveva parlato di questo tema, perché per lui è importante finire bene. Ma era doveroso riuscire a vedere qualcuno ieri contro il Sassuolo. Ho rispetto degli allenatori ma bisogna fare anche determinate valutazioni: la Fiorentina è sempre stata famosa per aver puntato sui propri ragazzi e ha anche le strutture necessarie affinché i giovani esordiscano in prima squadra”.