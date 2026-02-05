Nuovo sponsor tecnico per la Fiorentina: facciamo chiarezza, è tutto deciso da mesi

Capiamo che la storia potrebbe sembrare paradossale per chi ha letto giusto ieri Fiorentinanews.com, però ritorniamo sull'argomento del nuovo sponsor tecnico della Fiorentina per cercare di chiarire un aspetto in modo definitivo.

E' tutto concordato da mesi

E' da tempo ormai che il club viola ha deciso di interrompere la collaborazione con Kappa per passare a ‘collaborare’ con un altro marchio che, tra le altre cose ha già disegnato in passato le maglie delle squadra. Ebbene questo marchio non è però Mizuno come pubblicato ieri, riportando la notizia data da un portale specializzato e solitamente ben informato sull'argomento, ipotizzando un clamoroso ribaltone, bensì Joma, come invece Fiorentinanews.com aveva scritto mesi fa.

Avanti col lavoro

Joma è già avanti col lavoro, la produzione del nuovo materiale tecnico è iniziata, sono già stati presi gli ordinativi da coloro i quali rivenderanno poi maglie, pantaloncini, insomma la linea completa. Un contratto milionario (c'è chi parla di un accordo da 4 milioni di euro l'anno) che però garantirebbe entroiti minori in caso di malaugurata retrocessione della squadra in B.

Questo vi dovevamo per correttezza e completezza di informazione e ci scusiamo per quanto avvenuto ieri.