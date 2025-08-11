Il CAS mette un punto sulla vicenda squadre inglesi nelle coppe europee: ecco chi giocherà in Conference League. E il Nottingham Forest di Milenkovic...
E' arrivata la decisione del CAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) sull'appello presentato dal Crystal Palace dopo la notizia della retrocessione del club in Conference League per la multiproprietà di Textor, che in Europa League aveva già il Lione.
Cambia l'avversaria viola
Cambia così una delle avversarie più importanti per la Fiorentina, che dunque avrà i freschi vincitori della Community Shield contro il Liverpool nell'urna invece che il Nottingham Forest.
E il Nottingham…
La squadra di Milenkovic, sfidata pochi giorni fa dai viola, giocherà l'Europa League al posto del Crystal Palace.
