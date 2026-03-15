FOTO - Lo striscione per Braschi: "Dalle magie nei campetti di Sesto all'Europa, orgogliosi di te"

Alcuni tifosi viola e amici di Riccardo Braschi hanno appeso uno striscione per l'attaccante classe 2006 della Fiorentina in zona Sesto Fiorentino, per omaggiare il ragazzo che da poche ore ha fatto il suo esordio con la prima squadra viola.

Lo striscione

Braschi ha postato sul suo profilo Instagram una storia che ritrae lo striscione, su cui si legge: "Dalle magie nei campetti di Sesto all’esordio con i grandi nei palcoscenici d’Europa ed è solo inizio, siamo fieri di te ovunque tu vada. I tuoi fratelli".

La foto

Questa l'immagine: