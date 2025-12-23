"Commisso aveva messo in società persone valide, ma in un contesto troppo più grande di loro. Paratici segnale importante"

L'ex Fiorentina Daniele Amerini ha parlato a TMW Radio, intervenendo sulla situazione di casa viola dopo la vittoria contro l'Udinese e in vista delle prossime partite di campionato.

Sulla situazione dei viola

“Visto anche quello che ha offerto la Fiorentina finora, meglio rimanere con i piedi per terra. La partita si è messa subito bene ma qualcosa ha fatto vedere. Una settimana fa la Fiorentina anche dieci contro undici avrebbe faticato. L'Udinese avrà sbagliato approccio, ma la Fiorentina ha fatto bene. Ora serve la riprova a Parma. Se i giocatori della Fiorentina fanno il loro, non sono da quella posizione”.

Sull'arrivo di Paratici

"Hanno valori importanti, forse sono stati assemblati male e la preparazione non è stata ottima. Ora non ci sono più alibi, devono dimostrare ciò che valgono. Se vinci col Parma, sei comunque lì per la salvezza nonostante un inizio pessimo. L'arrivo di Paratici? E' un segnale importante, c'era una gestione diventata difficile e si è avuta la necessità di mettere dentro un uomo di calcio e di organizzazione. Si mette in gioco anche lui, penso abbia voglia di far vedere chi è. Credo che il presidente vada aiutato ora, ha perso un punto di riferimento con Barone e non era semplice neanche per lui essere coeso con l'ambiente. Ha messo persone valide ma forse in un contesto più grande di loro".