Un punto di platino per la Fiorentina che allunga leggermente sul Lecce e il Cagliari è lì. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La rete a un quarto d'ora dalla fine di Ndour regala un punto d'oro alla Fiorentina, che ha meritatamente bloccato l'Inter sull'1-1 al Franchi, nel posticipo. Il terz'ultimo è un po' più vicino paradossalmente, rispetto al +4 del post Cremona ma il morale resta positivo in casa viola.
Dietro alla Fiorentina c'è la coppia Cremonese-Lecce a quota 27 mentre il Cagliari a questo punto è alla portata, una lunghezza davanti.
La nuova classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 69, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Lazio 43, Bologna 42, Udinese 39, Sassuolo 39, Parma 34, Genoa 33, Torino 33, Cagliari 30, Fiorentina 29, Cremonese 27, Lecce 27, Pisa 18, Verona 18.
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