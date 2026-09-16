Cent'anni col giglio sul petto: cinque incontri speciali per ripercorrere la storia della Fiorentina

Nell'anno del centenario della Fiorentina continuano gli eventi per celebrare questo compleanno speciale. “Cent'anni col giglio sul petto” è il titolo della rassegna che prevederà cinque incontri presso la BiblioteCaNova Isolotto ogni lunedì alle ore 17.00, a partire dal prossimo 21 settembre.

Gli appuntamenti

Ogni incontro riguarderà un ventennio di storia della Fiorentina e sarà moderato dallo storico del calcio e vicepresidente del Museo Fiorentina Massimo Cervelli. Questi i vari appuntamenti:

21/09: Nasce la Fiorentina: dal club biancorosso all'affermazione con la maglia viola (1926-2943)

28/98: Dalla guerra alla grande Fiorentina vittoriosa in Italia e in Europa (1944-1961)

5/10: La Fiorentina dello scudetto ye-ye e gli anni Settanta nel segno di Antognoni (1962-1980)

12/10: Pontello: dal terzo scudetto alla cessione di Baggio. Splendori e miserie di Cecchi Gori (1980-2002)

19/10: La Fiorentina dei Della Valle e dei Commisso (2002-2026)