Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese.

Sulla settimana di lavoro

“Non è stato un ritiro punitivo, ma abbiamo deciso di passare più tempo assieme per dialogare ed analizzare più cose. La reputo una settimana positiva in vista di una partita importante. Udinese? La mia posizione non è un tema, ragazzi devono fare una partita coraggiosa con consapevolezza degli errori fatti e di quella che è la classifica”.

Sul concetto di umiltà

“Il concetto di umiltà? Io ci ho sempre messo la faccia, il primo responsabile ho sempre detto di essere io. La squadra ha recepito, basta vedere cosa ha risposto De Gea in conferenza stampa, umiltà significa avere consapevolezza del momento sportivo e sapere reagire di squadra alle situazioni avverse. Siamo uniti e consapevoli del momento”.

“Sulla fase difensiva…”

“Sto lavorando tanto sulla fase difensiva e sui gol presi, anche questo fa parte del processo di consapevolezza. Sul secondo gol preso a Monza, Oulai scivola ad inizio azione, Jimenez viene saltato e scivola, e prendiamo gol in sei contro cinque loro”.