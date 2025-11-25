Stangata alla Fiorentina: maxi-multa per i cori a Vlahovic e per le interruzioni contro la Juve

Dopo Fiorentina-Juventus, le decisioni del giudice sportivo erano particolarmente attese. Il gioco, infatti, era stato interrotto in due occasioni nel primo tempo per dei cori discriminatori partiti dai sostenitori viola all'indirizzo dell'ex Dusan Vlahovic. Al termine della gara, peraltro, è stato lanciato un fumogeno verso il settore ospiti. Poco fa il giudice sportivo ha decretato una maxi-multa ai danni della Fiorentina.

Che stangata per la Fiorentina!

“Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, che costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Le decisioni del giudice sportivo

“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.