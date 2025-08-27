Jacopo Fazzini ha parlato in conferenza stampa dal Viola Park, esprimendosi su vari argomenti, non solo in vista della sfida di Conference di domani.

“Cerco di adattarmi ogni partita in base a ciò che chiede il mister a Cagliari ho fatto il mio, cercando di tenere la pala su mentre eravamo più stanchi. Normale ci sia concorrenza, la Fiorentina è un club importante, giocarmi il posto coi compagni mi stimola a dare di più e far meglio”.

“La Conference è un obiettivo che ci siamo posti. Ci sono tante squadre forti e ci saranno partite complicate da affrontare al meglio. Anche fossimo i favoriti la cosa non ci deve condizionare. Domani non so se giocherò, spero di far parte della partita, titolare o a gara in corso. Il mio ruolo? Posso ricoprire più ruoli, deciderà il mister, sono a disposizione per qualsiasi posizione, con la massima disponibilità. Vogliamo comandare la partita, quindi in campo dobbiamo muoverci tanto e ruotare".