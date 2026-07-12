Inizia oggi il nuovo ciclo di Andreazzoli con la Fiorentina Primavera. I giovani viola già al lavoro - FOTO
Il ritiro estivo della Fiorentina di Fabio Grosso inizierà domani, con le visite mediche di rito che proseguiranno oggi al Viola Park con gli ultimi rimasti a dover completare i test fisici.
Stagione iniziata
C'è chi però a Bagno a Ripoli ha già cominciato a lavorare. E' Aurelio Andreazzoli e la sua Fiorentina Primavera, che questa mattina sono scesi in campo per il primo allenamento della stagione.
Cambio di strategia
Si apre così il nuovo ciclo firmato Andreazzoli, che ha preso il posto di Galloppa sulla panchina della squadra giovanile viola. Una scelta forte della società gigliata, che dopo aver lanciato due allenatori giovani (Aquilani e Galloppa), si affida all'esperienza del tecnico di Massa per formare nuovi calciatori viola.
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