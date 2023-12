Graziani: "Con il Verona sarà una gara difficile. Chi vuole l'esonero di Italiano sbaglia grosso"

L'ex attaccante di Torino, Roma e Fiorentina Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Bruno, nel giorno del suo compleanno ha voluto analizzare come la Fiorentina arriva alla sfida di domani contro il Verona. Questo un estratto delle sue parole:

“Mi auguro sempre che Beltran e Nzola possano giocare una volta insieme, se poi domani contro il Verona dovessero anche segnare è chiaro che sarei contento. E’ difficile vederli insieme, perchè Italiano dal punto di vista tattico non li vede insieme ma non si sa mai: chissà se prima o poi non mi accontenti. Come affrontare il Verona? Intanto sicuramente ci vorrà coraggio, volontà e sacrificio. E’ chiaro che l’assenza di Nico Gonzalez è importante ma mi auguro che qualcun altro, con i suoi colpi, riesca a sopperire. Sarà una gara difficile perché il Verona non regala nulla. Ci sarà da correre”.

Ha poi analizzato le tante critiche verso Italiano: “Non credo che sia criticato dalla maggior parte della piazza. Lui con la Curva Fiesole ha degli ottimi rapporti, negli anni si è meritato di essere amato dai tifosi viola. E’ innegabile che dal suo arrivo la Fiorentina sia migliorata in tutto: classifica, risultati, stile di gioco. E’ chiaro che qualcuno può non essere d’accordo con alcune sue scelte, che sia la formazione titolare o i cambi a partita in corso, ma alla fine la ragione è dalla sua parte. I risultati ultimamente ci sono, non dimentichiamoci le due finali della scorsa stagione. Qualche volta si può non essere d’accordo con lui a chi spera in una sua separazione dalla Fiorentina sbaglia grosso”.

Ha poi analizzato le prestazioni di alcuni singoli: “Domani sicuramente ci sarà da correre ed impegnarsi, mi auguro che la Fiorentina abbia un pizzico di fortuna nel episodi. Beltran o Nzola? Mi fido dell’intuito dell’allenatore, non c’è allenatore al mondo che non mette in campo una formazione per vincere. Sugli esterni credo ci saranno Ikone e Sottil, a cui serve molta più continuità. Christensen? Adesso comincia a regalare soddisfazioni a chi ha scelto di prenderlo. Dà la parvenza di essere un portiere sul quale fare affidamento”.