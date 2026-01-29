Massimo Orlando: “Non è il momento di discutere Vanoli. Harrison ha meno numeri di Ikoné, il mercato pesa su Fortini”

Intervenuto a Toscana TV, l’ex viola Massimo Orlando si è soffermato sulla sconfitta della Fiorentina col Como in Coppa Italia per poi proiettarsi alla trasferta di Napoli.

‘Non è il momento di mettere in discussione Vanoli’

“Vanoli ha sperato di tenere l’1-1 fino a 20’ dalla fine, per poi provare a giocarsela. La squadra nel primo tempo ha fatto molto bene, nella ripresa si è vista tutta la differenza col Como. Non è questo il momento di mettere in discussione Vanoli. Harrison ha molti meno numeri di Ikoné. Brescianini? Tra un paio di partite avrà un’altra gamba, quando non giochi mai perdi il ritmo gara. Non si possono massacrare lui e Fabbian”.

‘A Napoli l’assenza di una punta sarebbe pesante’

“La prova negativa di Fortini? A mio parere incide molto l’incertezza della sua situazione sul mercato e i dubbi sul suo rinnovo. Nel primo tempo comunque Rodriguez non l’ha mai saltato. Per la Fiorentina la punta è fondamentale, la squadra non ha un gioco che può permettersi il falso nueve. Andare al Maradona senza punte sarebbe preoccupante, un problema bello grosso”.