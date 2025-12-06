Zanetti travolge Palladino e stacca la Fiorentina, che ora è ultima in solitaria. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La peggior notizia della serata, clamorosamente, non arriva da Sassuolo: al Bentegodi, infatti, il Verona si impone sull'Atalanta per 3-1 e stacca la Fiorentina, lasciandola all'ultimo posto in solitaria.

La cronaca della partita

Ha del clamoroso quanto successo a Verona: al 27simo gli scaligeri passano in vantaggio grazie a Belghali, che in area sterza e batte Carnesecchi sul primo palo. Appena 8 minuti dopo, poi, tocca a Giovane che si coordina e trova un bel sinistro, seppur deviato, per il 2-0. Il Verona trova addirittura il 3-0 con Bernede, che raccoglie l'assist di Giovane e piazza sul secondo palo: c'è anche un check del Var perché, ad inizio azione, ci sarebbe stato un tocco di mano di Bella-Kotchap del Verona, ma Mariani non assegna il rigore e il risultato rimane sul triplice vantaggio gialloblù. Incredibilmente, due minuti dopo, Palladino si vede assegnare un rigore sempre per tocco di mano, sempre di Bella-Kotchap: sul dischetto si presenta Scamacca, che spiazza Montipò per il 3-1. Tre punti che pesano quanto un macigno per il Verona, che adesso verrà al Franchi per raddoppiare il divario posto tra sé e la Fiorentina.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 30, Milan 28, Napoli 28, Roma 27, Bologna 24, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Lazio 18, Udinese 18, Cremonese 17, Atalanta 16, Torino 14, Lecce 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.