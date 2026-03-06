Gattuso allerta Verratti per la Nazionale, ma non Fagioli. In attesa dell'ufficialità, la scelta fa già discutere

Manca sempre meno ai play off mondiali che decreteranno le ultime squadre qualificate alla competizione calcistica più importante. Per la terza volta di fila sarà presente anche la Nazionale italiana, che si giocherà le proprie chance contro Irlanda del Nord e, in caso di passaggio del primo turno, contro una fra Bosnia e Galles.

Preconvocati

Fra poche ore il Cittì Gattuso diramerà la lista dei preconvocati. Secondo le indiscrezioni di Tuttomercatoweb.com ci sarà anche un clamoroso ritorno nella selezione azzurra. La volontà dell'allenatore calabrese di giocare con un regista basso potrebbe portare alla convocazione di Marco Verratti, lontano dal calcio che conta (gioca in Qatar) e da Coverciano dal 2023.

Esclusione eccellente

Un ritorno in azzurro che sta facendo storcere il naso a tanti tifosi e addetti ai lavori, soprattutto perchè nello stesso ruolo potrebbe essere invece impegato forse l'unico giocatore della Fiorentina autore di una stagione, seppur con alti e bassi, positiva: Nicolò Fagioli. Il mediano viola, che sta facendo vedere ottime prestazioni da regista, non sarebbe nemmeno nella lista dei preconvocati secondo le rivelazioni di TMW.