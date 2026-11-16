Simpatico siparietto social da parte di Mateo Pellegrino, che si è sottoposto alla consueta “Raffica di domande” della Gazzetta dello Sport, con la breve intervista che è stata pubblicata sui social del giornale.

“Tra i compagni più forti…”

Queste le parole dell'attaccante della Fiorentina: “Il compagno più forte con cui ho giocato? Direi Almada, Bonny e soprattutto Mastantuono: Franco secondo me è anche il compagno più simpatico dello spogliatoio viola. Akanji è senza dubbio il difensore più forte che abbia mai affrontato”.

“Se non avessi fatto il calciatore…”

Spazio anche ad alcune domande di carattere personale: “Il gol più bello che abbia mai realizzato lo segnai di destro quando giocavo ancora al Platense in Argentina. Il calcio? Se non fossi riuscito a diventare un calciatore, avrei senza dubbio fatto l'allenatore”.