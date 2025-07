Durante un collegamento con Lady Radio, il giornalista de Il Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi si è espresso sul possibile avvicendamento in casa Fiorentina tra Lucas Beltran e Sebastiano Esposito.

‘Beltran ha convinto in tutto e in niente a Firenze’

“Il cambio Sebastiano Esposito-Beltran? L’argentino lascerebbe la Fiorentina come un qualcosa d’incompiuto. Ci aspettavamo una cosa, ne abbiamo scoperta un’altra, ma senza contorni ben definiti. Ha fatto anche la mezzala a tratti, ha fatto tantissime cose, alla fine però quando ha convinto di più? In tutte e nessuna. In area di rigore gli manca la struttura, anche se qualche gol di rapina l’ha fatto. Al primo anno sembrava un giocatore della Primavera. Non è certo un giocatore scarso, ma a Firenze non ha fatto vedere quello che ha”.

‘Esposito risponderebbe alla linea della Fiorentina’

“Esposito sarebbe un bell’acquisto, è un bel giocatore e risponderebbe in modo netto alla linea che sta seguendo la Fiorentina, è giovane e tecnico, sarebbe un altro elemento di qualità. Un calciatore che sa bene cosa fare del pallone. Viti e Fazzini sono due tifosi della Fiorentina, e non è mica poco. Non vedo giocatori fenomenale nella rosa viola, tranne Gudmundsson e Kean, ma dei giovani che possono fare squadra”.