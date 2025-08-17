Corriere dello Sport-Stadio: per un Gosens blindato c'è un Beltran bloccato

Il Corriere dello Sport - Stadio in edicola questa mattina apre con la notizia dell'offerta dell'Atalanta per Robin Gosens. Per il difensore tedesco, arrivato alla Fiorentina la scorsa estate, sono stati proposti 12 milioni di euro, come si legge in copertina sul quotidiano. “Vogliono Gosens”, è il titolo a tutta pagina, mentre il sottotitolo specifica: “L'Atalanta offre 12 milioni, la Viola li rifiuta”.

Il “caso Beltran”

In alto, sempre in prima pagina, si parla del “caso Beltran”, che viene approfondito alla numero 14, dove si legge: “I suoi no bloccano la Fiorentina". Con sottotitolo: “Rifiutata una serie di offerte, ma alla Viola serve la sua cessione per andare a caccia del vice Kean”.

“Blindato Gosens”

Infine, alla pagina seguente, la numero 15, si riprende in mano l'argomento Gosens, un tema praticamente aperto e chiuso nel giro di poche ore. “L'Atalanta vuole Gosens. Pioli e il club lo blindano”. Così, si chiude una vicenda che avrebbe potuto smontare i piani della neonata Fiorentina di Stefano Pioli.