Bocci: "Kean a 30 milioni? Non se ne parla, piuttosto venderei Fagioli. Tanto talento in rosa, ma il Benevento ti ha messo in difficoltà"
Il giornalista Alessandro Bocci ha commentato le ultime notizie in casa Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.
Su Kean
“Kean al Como a 30 milioni? Non se ne parla, anche perché ha dimostrato di stare bene e le preoccupazioni sullo stato fisico devono essere fortemente ridimensionate. La Fiorentina poi deve fare un esame sul valore e sulla possibilità di venderlo: non so se l'idea è quella di promuovere Pellegrino e prendere un'alternativa, o se in caso prenderebbero un centravanti titolare per sostituirlo. Ma di certo trovare un altro Kean non è facile e se ti privi di lui, dev'essere non sotto i 45 milioni, se proprio non se ne può fare a meno. Se c'è bisogno di cedere qualcuno di pesante, meglio vendere Fagioli, perché Grosso mi sembra che ci preferisca Oulai in quel ruolo”.
Sulla Fiorentina
“Non si può fare il 4-3-3, la Fiorentina non ha un esterno vero, per me Mastantuono fa un mestiere diverso da un Berardi: avete visto dove va l'argentino a prendere il pallone? In questo momento vedo più un 4-3-2-1, ma anche se volesse continuare così, un esterno deve arrivare per forza. Altrimenti un esterno solo non basta. La rosa mi è sembrata piena di talento, ho visto giocate di livello, ma sul piano della squadra e dell'identità mi è sembrato sia mancato qualcosa, sulla qualità del palleggio e sui movimenti mi sembra che la Fiorentina sia indietro e il Benevento nel primo tempo ci ha messo in difficoltà. Non sono preoccupato, però…".