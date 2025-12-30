Carobbi: “Dirigenza assente e incapace di imporre regole. Spero la Fiorentina non vada in mano ad un fondo, arrivo di Paratici unica garanzia”

L’ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi ha parlato a Toscana TV, analizzando l’ennesima sconfitta della squadra gigliata e toccando vari argomenti dell’attualità a tinte viola.

‘Vanoli deve dare di più, la squadra non reagisce’

“Il 5-1 con l’Udinese era stato un’illusione, la superiorità numerica ha aiutato. Non si può prendere un gol come quello di Parma, si sono visti gli stessi errori di sempre, si subisce con troppa facilità. La squadra ha poco carattere, non riesce a pressare l’avversario ed è messa male in campo. Kean sbaglia i gol, è troppo egoista. L’allenatore deve dare di più, la squadra non reagisce. Lo scorso anno avevo la sensazione che il gruppo ci fosse, quest’anno né Pioli né Vanoli sono entrati nella testa della squadra”.

‘Dirigenza viola assente’

Quindi ha proseguito: “Kean via? Ma chi arriverebbe in tal caso? Vedo una dirigenza assente, che fa fatica a imporre regole ai calciatori. I giorni liberi ai calciatori? Quando eravamo in difficoltà, in passato, i primi eravamo noi a chiedere alla società di tenerci in ritiro. L’importante è che se la Fiorentina sarà ceduta non vada in mano ad un fondo, che potrebbe anche accettare la retrocessione in B: l’arrivo di Paratici è l’unica garanzia al momento”.