Milan e Roma si scambiano i portieri di riserva? Lo scenario che vedrebbe protagonisti due ex viola

Ci sono due portieri ex Fiorentina che stanno facendo le riserve in due grandi club d'Italia. Marco Sportiello è in forza al Milan, alle spalle di Mike Maignan, mentre Pierluigi Gollini ha firmato per la Roma e, in questi mesi, ha fatto da riserva a Mile Svilar. E se il mercato prevedesse uno scambio?

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Sportiello potrebbe finire alla Roma e Gollini al Milan. La trattativa è sull'impostazione di uno scambio e sarebbe già in fase avanzata.