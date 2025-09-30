​​

Polverosi: "Chi c'è meglio di Pioli in giro? Ha capito che la squadra non ha personalità per reggere le responsabilità"

Redazione /
Stefano Pioli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Stefano Pioli è al centro delle analisi di giornalisti, tifosi e addetti ai lavori. Quando si parla di Fiorentina non si può non fare riferimento al tecnico della squadra, che ancora non è riuscito a dare una quadra alla propria formazione. 

Chi meglio di lui?

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, è convinto che possa portare fuori la compagine viola da queste acque e rimetterla in corsa per traguardi importanti: “E’ uno che ha la conoscenza e l’esperienza per venirne fuori da questa situazione - ha detto a Lady Radio - Non vedo un’alternativa, ma meglio di lui chi c’è in giro?”. 

Niente personalità

E poi: “Pioli ha capito che questa squadra personalità non ne ha, salvo forse un paio di giocatori, per questo sta cercando di sottrarre responsabilità ad una compagine che non sa reggerle”. 

