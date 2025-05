Corrado: "Fiorentina-Pisa è un match che i pisani aspettavano da 34 anni. Faremo ristrutturazione stadio in stile Firenze"

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, intervenuto su Radio Anch'io Sport ha celebrato la promozione in Serie A della propria squadra.

Il ritorno di Fiorentina-Pisa

“Quale partita aspettiamo con più ansia? Mi sembra banale dirlo…Fiorentina-Pisa è sempre stata partita di colore, che i pisani aspettano da 34 anni”.

Stadio rinnovato

Previsti interventi importanti di ammodernamento anche dell'Arena Garibaldi a seguito della promozione: “Faremo una risttturazione settore per settore come sta facendo Firenze - ha aggiunto - Ci metteremo dai 18 ai 24 mesi per completare il tutto”.