FOTO FN: Una serata davvero emozionante per Braschi che finisce in lacrime

Una serata emozionante e indimenticabile quella vissuta da Riccardo Braschi.

Per lui, nato a Firenze, tifoso della Fiorentina, cresciuto nel settore giovanile viola, la data del 12 marzo 2026 resterà indimenticabile.

Pochi minuti in campo, è vero, ma anche la soddisfazione di aver contribuito, almeno in minima parte, alla vittoria della squadra.

Foto: Fiorentinanews.com

E dopo il fischio finale sono arrivate anche le lacrime per lui, gli abbracci dei compagni e gli applausi della Fiesole (Ferrovia). Il tutto sperando che sia solo la prima di una lunga serie di gare con questa maglia addosso.