L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, concentrandosi su alcuni singoli della rosa della Fiorentina, in particolare su Beltran e i giovani Kospo e Fortini.

‘Se deve arrivare uno come Beltran mi tengo l’argentino'

“La società per ora ha lavorato bene ma la Fiorentina resta ancora un piccolo cantiere. Ho però fiducia in Pioli. Beltran? Se non riesce a trovare la giusta destinazione lo terrei, è il più adatto a giocare in coppia sia con Kean che con Dzeko, e può essere anche la loro riserva. Oggi non è facile trovare un’altra punta, un altro centravanti creerebbe problemi di gestione. Se però deve arrivare un calciatore come Beltran, mi tengo l’argentino. Va capito se il calciatore resterebbe a fare la riserva in viola. Comuzzo via? Abbiamo già fatto una caz***a con Kayode, vogliamo farne un'altra? Penso di essere stato esauriente”.

‘Manca un centrocampista, Kessie sarebbe perfetto’

“Kospo e Fortini? Ci si lamenta sempre che i giovani non giocano, la Fiorentina ha la possibilità di avere questi due ragazzi, che sicuramente non saranno titolari ma viste le tante partite potranno trovare il minutaggio per diventare pronti. L’anno dopo potresti aver trovare due calciatori stabili per la squadra. Alla Fiorentina oggi manca un centrocampista, Kessie sarebbe un bel colpo, la ciliegina perfetta. Pioli lo conosce benissimo e sa come sfruttarlo. La Fiorentina può puntare all'Europa League e mettere le basi per crescere ancora”.