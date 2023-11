L'ex Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla partita giocata tra viola e Juventus domenica sera al Franchi. Queste le sue parole: “La Juventus ha messo in campo la propria forza, dimostrando che quest’anno è una squadra operaia. La Fiorentina ha avuto un possesso palla sterile, tanti cross, ma effettuati nel modo sbagliato, sia per la posizione da cui partiva il traversone, sia per tipologia. Allegri ha preparato la partita al meglio. La Juventus ha avute due occasioni crossando nella maniera adeguata, in contropiede, in situazioni meno facili da leggere. Parisi è stato uno dei migliori, ma non è un destro e si è visto sul gol subito: non è un caso che le poche volte la Juventus abbia attaccato creando difficoltà dalla sua parte. L’errore del terzino viola è chiaro, Quarta era dietro a Miretti ma il suo posizionamento non era del tutto sbagliato; difficile dare la colpa a Terracciano che era a un metro, ci ha provato ma non è riuscito a parare”

E sulla Conference League: “Col Cukaricki non bisogna partire con l’idea di aver vinto, sarebbe sbagliato. In Europa non è mai scontato. Vincere sarebbe importantissimo, magari giocando anche bene. Porterebbe un po’ di entusiasmo dopo tre sconfitte pesanti sotto il piano morale. Domenica poi ci sarà una partita ancor più difficile di quella con la Juventus, il Bologna si difende bene ma sa anche proporre”.

