Un trittico mica da scherzi a gennaio per la Fiorentina. Ecco le date di anticipi e posticipi
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Serie A ha ufficializzato gli orari delle partite dalla 13ª alla 22ª giornata di campionato. Vediamo assieme giorni e orari delle gare della Fiorentina, con tanto di indicazione dell'emittente televisiva a pagamento.
Dalla 13° alla 22° giornata, ecco le date
Atalanta-Fiorentina – 30/11/2025 – 18.00 – DAZN/SKY
Sassuolo-Fiorentina – 06/12/2025 – 15.00 – DAZN
Fiorentina-Verona – 14/12/2025 – 15.00 – DAZN
Fiorentina-Udinese – 21/12/2025 – 18.00 – DAZN/SKY
Parma-Fiorentina – 27/12/2025 – 12.30 – DAZN
Fiorentina-Cremonese – 04/01/2026 – 15.00 – DAZN
Lazio-Fiorentina – 07/01/2026 – 20.45 – DAZN
Fiorentina-Milan – 11/01/2026 – 15.00 – DAZN
Bologna-Fiorentina – 18/01/2026 – 15.00 – DAZN
Fiorentina-Cagliari – 24/01/2026 – 18.00 – DAZN
