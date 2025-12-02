La soluzione offerta dal mercato: i due elementi che mancano alla squadra
Come può uscire la Fiorentina da questa situazione? Una possibilità verrà offerta ai viola anche dal mercato invernale che prenderà il via ad inizio gennaio.
Senza esterni d'attacco
In vista di questo appuntamento, si legge su La Gazzetta dello Sport, il nuovo direttore sportivo, Roberto Goretti, dovrà cercare soluzioni per eventuali innesti. La mancanza di esterni d'attacco è stata evidenziata anche da Paolo Vanoli, la squadra è stata (per scelta) costruita senza quegli elementi di ruolo.
Lo scorso anno la Fiorentina era più camaleontica, c'erano giocatori che permettevano di offrire alternative a gara in corso o direttamente dall'inizio. Adesso di ruolo c'è soltanto Kouame.
Un centrale nuovo
Sulla ‘rosea’ si legge anche che è possibile che a gennaio ci sia l'inserimento di un nuovo difensore centrale d'esperienza.