Adli ora può lasciare il Milan: l'ex centrocampista viola si dà il cambio con un'altra vecchia conoscenza della Fiorentina?
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tra i giocatori rimasti in esubero nella rosa del Milan c'è anche il centrocampista algerino classe 2000 Yacine Adli, lo scorso anno autore di una buona annata alla Fiorentina. Per il centrocampista ex Bordeaux si potrebbe adesso aprire una porta verso l'Arabia Saudita.
Soluzione araba per l'ex viola?
Come riporta Tuttomercatoweb.com infatti, proprio in queste ultime ore sul classe 2000, rientrato al Diavolo dopo aver trascorso la passata stagione in prestito alla Fiorentina, si sta muovendo l'Al Shabab, società saudita di Riad. Dalla squadra bianconera si è appena svincolato Giacomo Bonaventura, altro fresco ex viola.
💬 Commenti (1)