Rilancio Colpani: Torna a giocare in Serie A?

Quello alla Fiorentina doveva essere l'anno della consacrazione per Andrea Colpani. Invece il giocatore prelevato dal Monza in prestito con diritto di riscatto, non ha saputo rispettare le aspettative.

Delusione

Una delusione in maglia viola: questo è quello che è stato in sostanza. Tant'è che a fine stagione la società ha deciso di non riscattarlo e rimandarlo indietro al Monza.

Rilancio

Ora però potrebbe esserci il rilancio per lui. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Torino ha avviato i contatti con il Monza per il fantasista classe ‘99. In granata avrebbe l’occasione di restare in Serie A e magari provare a fare quel salto di qualità che a Firenze gli è mancato.