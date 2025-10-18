Tra i tanti stop dopo la sosta, Allegri potrà contare sul suo pupillo: recupero lampo e probabile titolarità sull'out di destra

Una sosta Nazionali che ha messo a dura prova entrambe le rose impegnate nella sfida di domani sera tra Milan e Fiorentina: se da un lato Pioli non potrà fare totale affidamento su Kean, dall'altro il Milan ha perso per infortunio due top quali Pulisic e Rabiot. C'è però un recupero a dir poco fondamentale per Allegri.

L'infortunio in Nazionale

Il primo della lista di infortunati che ha interessato la rosa del Milan è stato Saelemaekers, che col suo Belgio ha lamentato un problema al flessore che lo ha fatto tornare a Milanello. E se le prime ipotesi lo davano fuori per un mese, gli ultimi aggiornamenti fanno sorridere in casa Milan: il belga sarà a disposizione per la sfida di domani sera, e non è da escludersi un suo inizio dal primo minuto.

Il pupillo di Max

Il motivo è presto detto: Allegri non può fare a meno di Saelemaekers. Dei 540 minuti derivanti dalle prime sei di campionato, il belga ne ha giocati 506, con una media di 84 a partita: nell'epoca dei cinque cambi, è sinonimo di grande fiducia da parte dell'allenatore, che l'esterno ha già ripagato con un gol e un assist. Sarà anche lui una delle chiavi di lettura del match e, anche se spesso sottovalutato, è sicuramente un rientro molto, molto lieto per Allegri.