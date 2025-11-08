Anche il Derby della Mole segue il copione: un campionato ancora a secco nella giornata di oggi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il Derby della Mole numero 213: all'Allianz Stadium finisce ZZZZZ tra Juventus e Torino.

La cronaca della gara

Come ogni derby che si rispetti, i ritmi non sono certo infernali: nel primo tempo c'è solo la Juventus in campo, che impensierisce Paleari prima con Thuram e poi con Conceicao, con quest'ultimo che trova una gran risposta del portiere granata. Nel secondo tempo, invece, parte meglio il Torino che la sbloccherebbe con Simeone, se il Cholito non fosse in fuorigioco. Al 61simo però arriva l'occasione della partita: Adams salta il suo marcatore e si accentra, calciando forte sul secondo palo; serve un gran Di Gregorio a sventare il pericolo. La Juventus allora cambia qualcosa davanti e riaccende la propria partita con Yildiz e Zhegrova che trovano David a più riprese, senza mai sfondare veramente. Finisce, anche questa,

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Inter 21, Roma 21, Milan 21, Juventus 19, Bologna 18, Como 18, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Lecce 10, Cagliari 10, Pisa 9, Parma 7, Genoa 6, Verona 6, Fiorentina 4.