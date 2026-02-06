Giuseppe Commisso, nuovo presidente della Fiorentina, è stato nominato anche Presidente e Direttore Generale di Mediacom, l'azienda di telecomunicazioni statunitense fondata dal padre Rocco.

Il messaggio di Giuseppe Commisso per Mediacom

Nel comunicato ufficiale di Mediacom troviamo le parole di Giuseppe Commisso: “Sono onorato di guidare Mediacom Communications. Sebbene questa nomina sia stata determinata da circostanze sfortunate, non vedo l'ora di lavorare con il talentuoso personale di Mediacom Communications per fornire un servizio eccellente ai nostri clienti e alle nostre comunità".

“Realizzerò la visione di mio padre per il futuro"

Commisso ha voluto anche precisare il suo impegno per lo sviluppo di Mediacom: "Insieme perseguiremo una crescita ponderata e sostenibile per la nostra attività, in un momento in cui il nostro settore sta affrontando venti contrari. Intendo continuare a realizzare la visione di mio padre per l'azienda e garantire che Mediacom Communications abbia un futuro brillante”.