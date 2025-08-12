"La Fiorentina insisterà per Ioannidis, ci sarà un'evoluzione a partire da venerdì"

La pista Ioannidis non è ancora tramontata per la Fiorentina. Gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Grecia sul futuro dell'attaccante del Panathinaikos, sono proprio questi.

“La Fiorentina insisterà per Ioannidis - ha rivelato il giornalista Nikos Paganakis, su bwinSPORT FM 94.6 - Ci sarà un'evoluzione dopo lo Shakhtar... ”.

“L'intenzione del Panathinaikos è quella di non procedere con le trattative prima di venerdì” ha aggiunto lo stesso Paganakis. Difficile però che i viola possano rimanere al tavolo delle trattative se la richiesta dei greci sarà quella emersa finora (25-30 milioni di euro)

Giovedì per l'appunto ci sarà il ritorno dei preliminari di Europa League tra lo Shakhtar Donetsk e il Pana, che ora sta attirando tutte le attenzioni della dirigenza biancoverde. Per la cronaca, si parte dallo 0-0 dell'andata giocata ad Atene.