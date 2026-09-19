Tra Vanoli ed Allegri un unico precedente che non sorride... a nessuno dei due allenatori

La sfida tra Fiorentina e Napoli sarà anche Vanoli contro Allegri, coi due tecnici alla ricerca di conferme e di capisaldi per le rispettive squadre: sia i viola che i partenopei hanno vissuto un inizio di campionato difficoltoso, ma entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria nell'ultimo turno di Serie A.

L'unico precedente tra i due allenatori

Vanoli ed Allegri in carriera si sono sfidati solamente una volta in occasione, che non ha visto né vinti né vincitori: si tratta infatti della sfida di Serie A tra Fiorentina e Milan della scorsa stagione, terminata sul punteggio di 1-1 con le reti di Comuzzo e Nkunku.

Un pareggio che non servì a nessuno

Un pareggio che, difatti, non servì a nessuno: la Fiorentina gettò alle ortiche una vittoria che avrebbe strameritato per la prestazione messa in campo, mentre il Milan a posteri pagherà pesantemente quel pareggio nella corsa Champions contro Roma e Como.