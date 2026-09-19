Cecchi: "Contro il Napoli non firmo per il pareggio. Il leader di questa squadra? Vanoli"

Il noto giornalista Stefano Cecchi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa viola e l'avvicinarsi della partita col Napoli.

“Non firmo per il pari”

Queste le sue parole: “Contro il Napoli stavolta non firmo per il pareggio: c’è un umore buono, sento un’aria diversa. Vanoli ha in testa una Fiorentina che non gioca di possesso, bensì una squadra che gioca di ripartenza e in verticale. Ha alcuni giocatori che hanno quella grandissima dote del dribbling: perché non pensare che, anche contro una squadra più forte come il Napoli, la sfacciataggine della gioventù viola non possa regalarci una grande vittoria?"

Sui leader e sul centrocampo

Cecchi ha poi continuato: “Il vero leader della Fiorentina in questo momento è Vanoli, non essendocene uno in campo. Oulai e Fagioli? L'ivoriano non lo vedo bene come regista, contro il Pisa nel primo tempo non mi è piaciuto. Fagioli nel secondo tempo contro il Venezia ha fatto una grandissima prestazione, per me può diventare un leader tecnico di questa squadra”.