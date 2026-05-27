Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC, è intervenuto a Radio Bruno Toscana a seguito del comunicato rilasciato questa mattina contenente un attacco alla proprietà della Fiorentina: “Ci siamo riallacciati al comunicato che scrivemmo a dicembre, quando criticammo il modo in cui veniva gestita questa società. Chiaramente abbiamo messo tutto in stand-by di fronte alla priorità del raggiungimento della salvezza, ma una volta scampato il pericolo ritenevamo giusto riprendere l'argomento da dove lo avevamo interrotto”.

“Firenze è nelle mani di Paratici”

“Fabio Paratici - continua Pucci - è sulla bocca di tutti e viene visto da Firenze come l'unico in grado di proiettare la Fiorentina verso altri obiettivi. Dal momento che intorno a lui non è cambiato quasi nulla, è ovvio che venga considerato l'unico a cui affidare una speranza. Per questo abbiamo deciso di rivolgerci a lui, nella speranza che possa capire ciò che gli altri non hanno capito”.

“Molti si aspettavano un attacco alla società”

“Che qualcosa non andasse dentro il Viola Park e lo spogliatoio era ovvio, la partita di Reggio Emilia ne fu l'emblema. Il comunicato che abbiamo fatto ci sembrava il minimo, la contestazione che abbiamo visto contro l'Atalanta ha lasciato deluse tutte quelle persone che si aspettavano un attacco anche alla società. Con il nostro comunicato abbiamo dato voce a tutti coloro che avrebbero voluto qualcosa in più rispetto a ciò che è stato fatto venerdì scorso”.